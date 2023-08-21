Аршавин оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Трудно предугадать его перспективы заиграть в основном составе. То, что он перешёл, это хорошо и для него, и для имиджа российского футбола и футболистов», — приводит слова экс-капитана сборной «Матч ТВ».

По его мнению, не будет трагедии, если Арсен слабо начнёт свою карьеру в Испании, поскольку в Сан-Себастьяне покупали игрока на перспективу. Аршавин также предположил, что Захарян может отправиться в аренду при неудаче в основе «Реал Сосьедада».

Напомним, что Арсен Захарян стал футболистом испанского коллектива, перейдя из московского «Динамо» за 12 миллионов евро. Контракт 20-летнего россиянина рассчитан до 2029 года.