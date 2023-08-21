Рианчо считает, что через пару лет Захарян может перейти в «Барселону» или «Реал»

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в испанском чемпионате.

«Реал Сосьедад» — идеальный клуб для Захаряна на данном этапе карьеры. Какой потолок у Арсена? Не знаю. Если все пойдет хорошо, то через 2-3 года Захарян может оказаться даже в «Барселоне» или «Реале», посмотрим», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний футболист перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» и уже тренируется с новой командой.

Дебют Захаряна может состояться в ближайший уик-энд. В третьем туре Ла Лига «Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом». Матч пройдет 25 августа в 19:30 по мск.