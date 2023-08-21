Известна сумма возможного перехода де Пауля в аравийский клуб

Руководство «Аль-Ахли» из Джидды сделало предложение «Атлетико» по покупке аргентинского полузащитника Родриго де Пауля.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, аравийский коллектив предлагает боссам «матрасников» 32 миллиона евро за переход чемпиона мира - 2022. Также аравийцы отправили личный контракт окружению футболиста. Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» переключил внимание на де Пауля после неудачи с подписанием игрока «Наполи» Петра Зелиньского.

Напомним, что Родриго выступает за «Атлетико» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 40 миллионов евро. Контракт де Пауля с мадридцами действует до 2026 года.