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​Захарян рассказал о приёме в «Реал Сосьедаде»

21 Августа 2023 • 18:49 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Полузащитник Арсен Захарян рассказал о том, как его приняли в «Реал Сосьедаде», куда он перебрался несколько дней назад из «Динамо».

«Когда приехал на базу клуба, я даже не ожидал, что меня так хорошо примут. И футболисты, и персонал были доброжелательны, помогли в разных вопросах», - рассказал Захарян на пресс-конференции.

Дебютировать за «Реал Сосьедад» 20-летний Арсен Захарян может уже в пятничном матче против «Лас-Пальмаса». После двух туров Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна имеет в своём активе два зачётных балла. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной» и «Сельтой» (по 1:1).

​«Реал Сосьедад» показал первые моменты Захаряна в клубе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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