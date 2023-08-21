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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» подписал форварда из «Гранады» официально

21 Августа 2023 • 18:49 Комментировать
Бетис
0:0
Атлетико М
окончен

Молодой испанский форвард Самюэль Омородион перебрался в «Атлетико» из «Гранады». Об этом мадридский клуб сообщил на своем официальном сайте. Футболист подписал трудовой договор с командой на пять лет.

По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 6 миллионов евро. При этом эксперты портала оценивают Омородиона в 200 тысяч евро.

В текущем сезоне 19-летний нападающий принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором отметился одним забитым мячом. Стоит отметить, что в первом туре Ла Лиги «Гранада» играла с «Атлетико» (1:3), и Омородион поразил ворота своей будущей на тот момент команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Гранада трансферы футбола - лето 2023 Самюэль Омородион трансферы футбола
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