Молодой испанский форвард Самюэль Омородион перебрался в «Атлетико» из «Гранады». Об этом мадридский клуб сообщил на своем официальном сайте. Футболист подписал трудовой договор с командой на пять лет.

По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 6 миллионов евро. При этом эксперты портала оценивают Омородиона в 200 тысяч евро.

В текущем сезоне 19-летний нападающий принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором отметился одним забитым мячом. Стоит отметить, что в первом туре Ла Лиги «Гранада» играла с «Атлетико» (1:3), и Омородион поразил ворота своей будущей на тот момент команды.