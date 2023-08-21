Захарян: Карпин и Давид Сильва — это два мастера

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос о Давиде Сильве и Валерии Карпине.

«Сильва или Карпин? Тяжелый вопрос, 50 на 50. Это два мастера», — заявил Захарян на Okko Спорт.

Напомним, Карпин выступал за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. Сильва защищал цвета испанского коллектива в период 2020-2023.

Напомним, этим летом 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав контракт с новым клубом на шесть лет.

Предстоящий матч «Реал Сосьедад» проведет 25 августа против «Лас-Пальмаса» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.