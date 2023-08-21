Захарян ответил на вопрос, когда сможет дебютировать за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, когда сможет дебютировать за свою новую команду.

«Я пока тренируюсь с командой, все хорошо. Все моменты по документам я не знаю. Если успеют сделать — буду очень рад выйти и помочь команде в ближайшем матче», - заявил россиянин на пресс-конференции.

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года. Сумма трансфера из московского «Динамо» составила, по данным СМИ, 13 миллионов евро.