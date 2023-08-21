Деку наставивает на трансфере Фреснеды в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Деку выступает инициатором трансфера правого защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды, которого не хочет видеть в своих рядах главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

По информации от журналиста Херарда Ромеро, Деку продолжает настаивать на трансфере Фреснеды, который этим летом доступен за отступные в размере 20 миллионов евро. Несмотря на это, трансфер сейчас расценивается как маловероятный, ведь «Барселона» сейчас ближе к Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

Фреснеда ранее был связан с такими клубами, как «Челси», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».