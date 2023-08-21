​Когда Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад»

На днях полузащитник Арсен Захарян примерил на себе футболку «Реал Сосьедада». 20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо», воспитанником которого он является.

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян может дебютировать за команду в пятницу, 25 августа. В этот день «Реал Сосьедад» проведёт гостевой матч испанской Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», - ответ пресс-службы испанского клуба приводит «РИА Новости».

Отметим, что после двух сыгранных матчей нового сезона Ла Лиги «Реал Сосьедад» имеет в своём активе два очка.