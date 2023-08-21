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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«ПСЖ» решил, за какую сумму продаст Мбаппе – ценник огромный

21 Августа 2023 • 14:51 Комментировать (3)

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым, хотя «ПСЖ» недавно вернул звёздного форварда в первую команду. Гранд Лиги 1 работает над тем, чтобы склонить Мбаппе к пролонгации трудового договора (действующий истекает в конце июня 2024 года). Переговоры будут продолжаться, о чём на своих страницах рассказывает AS.

В то же время, как сообщает источник, в «ПСЖ» ожидают предложения по Мбаппе от «Реала». В Париже не понимают, почему клуб, который так серьёзно интересуется 24-летним форвардом, до сих пор не направил предложение. При этом чемпионы Франции решили, что выслушают предложение по Мбаппе только в 250 миллионов евро, не меньше.

«Реал» готовит предложение по Мбаппе – названа сумма

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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andi
21 Августа 2023 в 16:11
Пусть остается вПСЖ и будет иногда чемпионом Франции.
One Live
21 Августа 2023 в 16:01
Пора закрывать сериал, начали повторяться сюжеты)
На месте Реала закрыл бы эту тему, пусть сидит у шейхов в рабстве!
Футбол все таки командная игра!
Betsik
21 Августа 2023 в 15:31
Мир сошёл с ума. 🦴🦍🙃
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