​«ПСЖ» решил, за какую сумму продаст Мбаппе – ценник огромный

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым, хотя «ПСЖ» недавно вернул звёздного форварда в первую команду. Гранд Лиги 1 работает над тем, чтобы склонить Мбаппе к пролонгации трудового договора (действующий истекает в конце июня 2024 года). Переговоры будут продолжаться, о чём на своих страницах рассказывает AS.

В то же время, как сообщает источник, в «ПСЖ» ожидают предложения по Мбаппе от «Реала». В Париже не понимают, почему клуб, который так серьёзно интересуется 24-летним форвардом, до сих пор не направил предложение. При этом чемпионы Франции решили, что выслушают предложение по Мбаппе только в 250 миллионов евро, не меньше.

«Реал» готовит предложение по Мбаппе – названа сумма