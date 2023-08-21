Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 20-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- «Реал Сосьедад» – это крепкий клуб, который играет в еврокубках, и достаточно успешно. Команда на виду, южная, с характером, амбициозная, из Страны Басков. Для молодого футболиста это большой шаг, я считаю. Всё-таки чемпионат Испании очень сильный. Захаряну надо правильно понять ментальность Ла Лиги, её игроков, тренеров и правильно работать над собой – тогда он будет прогрессировать. Там атмосфера другая, если честно. У нас тоже неплохой футбол в Премьер-лиге, но всё-таки в Испании иной уровень. Там топовые соперники – «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид». На мой взгляд, переход в «Реал Сосьедад» – это для Захаряна лучше, чем переход «Челси», чтобы было поступательное движение.

- В последнее время Арсен часто подвергался критике за игру в «Динамо» – мол, он филонил на футбольном поле и так далее.

- Во-первых, в прошлом сезоне там вся команда в кавычках «филонила». «Динамо» тогда не показывало достойный уровень игры – вся команда, а не только один Захарян. Сейчас он уже перешёл в «Реал Сосьедад», и ему надо в два раза больше работать над собой. Он должен всё время доказывать, что он сильнее местных футболистов, других молодых ребят. Иначе Захаряна отдадут в аренду – если он не пробьётся в основную обойму. Поэтому ему надо стиснуть зубы и пахать на примере больших футболистов, которые очень много над собой работают.