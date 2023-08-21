Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ташуев: «Реал Сосьедад» – это лучше для Захаряна, чем «Челси» эксклюзив

21 Августа 2023 • 12:42 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 20-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- «Реал Сосьедад» – это крепкий клуб, который играет в еврокубках, и достаточно успешно. Команда на виду, южная, с характером, амбициозная, из Страны Басков. Для молодого футболиста это большой шаг, я считаю. Всё-таки чемпионат Испании очень сильный. Захаряну надо правильно понять ментальность Ла Лиги, её игроков, тренеров и правильно работать над собой – тогда он будет прогрессировать. Там атмосфера другая, если честно. У нас тоже неплохой футбол в Премьер-лиге, но всё-таки в Испании иной уровень. Там топовые соперники – «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид». На мой взгляд, переход в «Реал Сосьедад» – это для Захаряна лучше, чем переход «Челси», чтобы было поступательное движение.

- В последнее время Арсен часто подвергался критике за игру в «Динамо» – мол, он филонил на футбольном поле и так далее.

- Во-первых, в прошлом сезоне там вся команда в кавычках «филонила». «Динамо» тогда не показывало достойный уровень игры – вся команда, а не только один Захарян. Сейчас он уже перешёл в «Реал Сосьедад», и ему надо в два раза больше работать над собой. Он должен всё время доказывать, что он сильнее местных футболистов, других молодых ребят. Иначе Захаряна отдадут в аренду – если он не пробьётся в основную обойму. Поэтому ему надо стиснуть зубы и пахать на примере больших футболистов, которые очень много над собой работают.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Сергей Ташуев Ла Лига Примера Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.08.23 в 20:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
3.75 3.25 2.15
Видео
21.08.23 в 22:30
Гранада Гранада
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.75 3.15 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова отпустить Ленгле в очередную аренду
13:15 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» заработает на следующем трансфере Захаряна – известны условия
12:53 · Германия. Бундеслига
Жереми Фримпонг: «Однажды я хотел бы стать одноклубником Винисиуса»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказал мнение о трансфере Захаряна
11:22 · Россия. Премьер-лига
«Альмерия» анонсировала трансфер Бабича в «Спартак»
11:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» объяснили приглашение Захаряну
11:03 · Испания. Ла Лига
Хохлов: «Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только о футболе»
10:54 · Испания. Ла Лига
Маркос Алонсо не хочет покидать «Барселону»
10:46 · Испания. Ла Лига
Раскрыта клаузула Захаряна в «Реал Сосьедаде»
10:36 · Испания. Ла Лига
«Аль-Ахли» нацелился на звезду «Атлетико» и сборной Аргентины
10:00 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» объявила о трансфере Деста официально
09:34 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, зачем Гюндоган нужен «Барселоне»
09:08 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген остался недоволен работой судьи матча «Барселона» - «Кадис»
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» закрывает сделку по Канселу
07:55 · Германия. Бундеслига
Капитан «Боруссии»: «Никто не расстроен из-за ухода Беллингема»
Все новости
Рекомендуем