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В «Барселоне» объяснили приглашение Захаряну

21 Августа 2023 • 11:16 Комментировать

Чеми Терес, который является пресс-атташе каталонской «Барселоны», отреагировал на новость о том, что наставник команды Хави Эрнандес приглашал в клуб российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Всё, ничего большего», - передает слова представителя «сине-гранатовых» издание Sport24.

На днях Захарян сменил клубную прописку, перейдя из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Полузащитник заключил долгосрочный контракт с клубом из Сан-Себастьяна на шесть лет.

«Барселона» хотела подписать игрока сборной России - есть доказательство

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсен Захарян Чеми Терес
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