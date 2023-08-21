Хохлов: «Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только о футболе»

Экс-футболист сборной России, а ныне главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался относительно перехода воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Захарян едет в идеальное место для того, чтобы думать только об игре. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов. Тусить там негде. Захарян сможет сконцентрироваться только на футболе», - передает слова Хохлова издание «Чемпионат».

Захарян обошелся испанскому клубу в 12 миллионов евро. 20-летний полузащитник подписал с «Реал Сосьедадом» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2029 года.