Маркос Алонсо не хочет покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо не хочет покидать команду Хави Эрнандеса в это трансферное окно. По информации от журналиста Серхи Капдевилы, испанец не рассматривает вариант с уходом.

«Барселона» пока не успела зарегистрировать Алонсо на новый сезон Ла Лиги, из-за чего будущее футболиста в команде начало вызывать вопросы. Несмотря на это, Маркос хочет остаться на «Камп Ноу» и надеется, что клуб в будущем сможет найти способ его зарегистрировать.

Ранее сообщалось, что Алонсо интересен нескольким клубам из итальянской Серии А. В «Барселону» Маркос перешёл прошлым летом из лондонского «Челси».