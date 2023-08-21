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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркос Алонсо не хочет покидать «Барселону»

21 Августа 2023 • 10:54 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
27.08 18:30

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо не хочет покидать команду Хави Эрнандеса в это трансферное окно. По информации от журналиста Серхи Капдевилы, испанец не рассматривает вариант с уходом.

«Барселона» пока не успела зарегистрировать Алонсо на новый сезон Ла Лиги, из-за чего будущее футболиста в команде начало вызывать вопросы. Несмотря на это, Маркос хочет остаться на «Камп Ноу» и надеется, что клуб в будущем сможет найти способ его зарегистрировать.

Ранее сообщалось, что Алонсо интересен нескольким клубам из итальянской Серии А. В «Барселону» Маркос перешёл прошлым летом из лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо трансферы футбола - лето 2023
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