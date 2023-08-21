Раскрыта клаузула Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Раскрыты некоторые финансовые детали контракта полузащитника Арсена Захаряна с испанским «Реал Сосьедадом». Игрок присоединился к клубу Ла Лиги в конце прошлой недели.

Как стало известно телеграм-каналу «Мутко против», в договоре между сторонами прописана солидная сумма отступных за возможный трансфер Захаряна. Клаузула 20-летнего россиянина составляет 75 миллионов евро.

Напомним, что Арсен заключил с «Реал Сосьедадом» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2029 года. Трансфер полузащитника обошелся руководству испанского клуба в 12 миллионов евро.