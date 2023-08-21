«Аль-Ахли» нацелился на звезду «Атлетико» и сборной Аргентины

«Аль-Ахли» Джидда продолжает активную работу на трансферном рынке. По информации от журналиста Фабрицио Романо, после того, как трансфер полузащитника Пётра Зелиньски из «Наполи» сорвался, клуб из Саудовской Аравии нацелился на хавбека мадридского «Атлетико» Родриго де Пауля.

Источник сообщает, что «Аль-Ахли» понимает, насколько сложными могут быть переговоры с мадридским «Атлетико». Тем не менее, команда из Саудовской Аравии намерена приложить все усилия для того, чтобы провернуть трансфер.

Де Пауль перебрался в мадридский «Атлетико» летом 2021 года. До этогго аргентинский футболист выступал в Италии за «Удинезе».