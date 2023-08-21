Хави рассказал, зачем Гюндоган нужен «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о победе над «Кадисом» в рамках второго тура испанского чемпионата. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 2:0.

«Нам нужно больше забивать. Эффективность – это пока не про нас. Вот из-за чего был подписан Илкай Гюндоган. Он должен оказывать решающее влияние последним пасом.

В игре с «Кадисом» команде не хватало эффективности и терпения. Но, несмотря на это, игра вышла хорошей», - рассказал Эрнандес во время пресс-конференции.

По итогам двух туров чемпионата Испании «Барселона» занимает пятое место. В следующем матче каталонцы встретятся с «Вильярреалом».