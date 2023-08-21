Тер Штеген остался недоволен работой судьи матча «Барселона» - «Кадис»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о судействе в матче второго тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

«Я подходил к арбитру без криков, хотел просто пообщаться с ним. Обратился к нему уважительно, однако он показал мне желтую карточку. Я не понял этого решения. По моему мнению, у игрока должна быть возможность поговорить с рефери», - поведал тер Штеген во время пресс-конференции.

По итогам двух туров «сине-гранатовые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче подопечные Хави Эрнандеса на выезде встретятся с «Вильярреалом».