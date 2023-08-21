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Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой срыва

21 Августа 2023 • 08:11 Комментировать (1)

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может не состояться. По сведениям Le Parisien, 24-летний нападающий до сих пор не договорился с «королевским» клубом и по этой причине может заключить новый договор с парижанами.

Отношения между руководством и футболистом значительно улучшились в последнее время. Игрок был возвращен в состав команды и отметился голом в недавней встрече Лиги 1 против «Тулузы» (1:1).

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды.

Раскрыта позиция «Реала» по трансферу Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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