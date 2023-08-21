Беллингем повторил достижение Роналду

В рамках второго тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:1. Двумя голами и результативным пасом за «королевский» клуб отметился новичок команды Джуд Беллингем. В первом туре он также забил мяч.

20-летний англичанин повторил достижение португальца Криштиану Роналду в футболке «сливочных». Ранее только КриРо смог отметиться голами в двух первых играх за мадридскую команду.

Беллингем присоединился к «Реалу» этим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Контракт англичанина с мадридцами рассчитан до середины 2029 года.