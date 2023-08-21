Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем повторил достижение Роналду

21 Августа 2023 • 07:29 Комментировать

В рамках второго тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал победу над «Альмерией» со счетом 3:1. Двумя голами и результативным пасом за «королевский» клуб отметился новичок команды Джуд Беллингем. В первом туре он также забил мяч.

20-летний англичанин повторил достижение португальца Криштиану Роналду в футболке «сливочных». Ранее только КриРо смог отметиться голами в двух первых играх за мадридскую команду.

Беллингем присоединился к «Реалу» этим летом, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Контракт англичанина с мадридцами рассчитан до середины 2029 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.08.23 в 20:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
3.75 3.25 2.15
Видео
21.08.23 в 22:30
Гранада Гранада
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.75 3.15 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
07:55 · Германия. Бундеслига
Капитан «Боруссии»: «Никто не расстроен из-за ухода Беллингема»
07:29 · Испания. Ла Лига
Беллингем повторил достижение Роналду
00:30 · Испания. Ла Лига
«Бетис» и «Атлетико» фактически сыграли без ворот
20 Августа
22:08 · Испания. Ла Лига
«Жирона» устроила для «Хетафе» разгром 1
22:00 · Испания. Ла Лига
«Бетис» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:54 · Испания. Ла Лига
Ямал – самый молодой игрок, вышедший в старте на матч Ла Лиги в 21-м веке
20:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 7
19:36 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» раскрыли сумму трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»
19:26 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»
18:46 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» показал первые моменты Захаряна в клубе видео
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира
16:22 · Испания. Ла Лига
​Беллингем высказался на тему камбэков «Реала»
15:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отреагировала на рекорд Месси
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» подписала нападающего из «Брентфорда» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен грандам АПЛ 4
Все новости
Рекомендуем