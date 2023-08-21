Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» и «Атлетико» фактически сыграли без ворот

21 Августа 2023 • 00:30 Комментировать
Бетис
0:0
Атлетико М
окончен

Центральный матч второго тура Ла Лиги «Бетис» - «Атлетико» получился нерезультативным. Гости вовсе удивили всего двумя ударами по воротам за матч, а соперник - тем, что все восемь попыток открыть счет были неточными. Реальной остроты не было вообще, а полумоменты нет смысла перечислять. Нулевая ничья, у соперников по четыре очка и третье место.

Протокол игры  
Бетис0:0Атлетико М
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья ХерманЛуис ФелипеАбнерГидо РодригесРока МаркРуибаль Айтор  38' 72' (Родри Родриго ( 72') Иско Аларкон  51' 72' (Круз Хуан ( 72') Перес Айосе 83' (Гуардадо Андрес ( 83') Иглесиас Борха 63' (Виллиан Жозе ( 63')
Запасные: Риад ЧадиАлтимира СерхиМиранда ХуанАкуоку ПольВьейтес Франсиско
Облак ЯнСавич Стефан  43'Витсель АксельЭрмосо МариоАспиликуэта СесарКарраско Янник 65' (Лино Сэмуел ( 65') Льоренте Маркос 46' (Ривас Пабло Барриос ( 46') Де Пауль Родриго 80' (Рикельме Родриго ( 80') Лемар Тома 64' (Ньигес Сауль ( 64') Гризманн АнтуанДепай Мемфис 64' (Мората Альваро ( 64')
Запасные: Костис ИлиасГрбич ИвоГалан ХавиСёюнджю ЧагларМолина НауэльГомис Антонио
20 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Жирона Жирона
Хетафе Хетафе
3
0
2.75 3.05 2.85
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Кадис Кадис
2
0
1.24 6.40 14.00
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
0
0
3.15 3.25 2.40
Видео
21.08.23 в 20:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
3.75 3.25 2.15
Видео
21.08.23 в 22:30
Гранада Гранада
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.75 3.15 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
00:30 · Испания. Ла Лига
«Бетис» и «Атлетико» фактически сыграли без ворот
20 Августа
22:08 · Испания. Ла Лига
«Жирона» устроила для «Хетафе» разгром 1
22:00 · Испания. Ла Лига
«Бетис» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:54 · Испания. Ла Лига
Ямал – самый молодой игрок, вышедший в старте на матч Ла Лиги в 21-м веке
20:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 7
19:36 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» раскрыли сумму трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»
19:26 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»
18:46 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» показал первые моменты Захаряна в клубе видео
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира
16:22 · Испания. Ла Лига
​Беллингем высказался на тему камбэков «Реала»
15:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отреагировала на рекорд Месси
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» подписала нападающего из «Брентфорда» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен грандам АПЛ 4
15:26 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелена на топ-игрока «Баварии»
15:20 · Испания. Ла Лига
Бышовец: «У меня нет сомнений в качествах Захаряна»
Все новости
Рекомендуем