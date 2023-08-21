«Бетис» и «Атлетико» фактически сыграли без ворот

Центральный матч второго тура Ла Лиги «Бетис» - «Атлетико» получился нерезультативным. Гости вовсе удивили всего двумя ударами по воротам за матч, а соперник - тем, что все восемь попыток открыть счет были неточными. Реальной остроты не было вообще, а полумоменты нет смысла перечислять. Нулевая ничья, у соперников по четыре очка и третье место.