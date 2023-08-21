«Бетис» и «Атлетико» фактически сыграли без ворот

Центральный матч второго тура Ла Лиги «Бетис» - «Атлетико» получился нерезультативным. Гости вовсе удивили всего двумя ударами по воротам за матч, а соперник - тем, что все восемь попыток открыть счет были неточными. Реальной остроты не было вообще, а полумоменты нет смысла перечислять. Нулевая ничья, у соперников по четыре очка и третье место.
Протокол игры
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Луис Фелипе•Абнер•Гидо Родригес•Рока Марк•Руибаль Айтор 38'72' (Родри Родриго (72') •Иско Аларкон 51'72' (Круз Хуан (72') •Перес Айосе83' (Гуардадо Андрес (83') •Иглесиас Борха63' (Виллиан Жозе (63')
Облак Ян•Савич Стефан• 43'Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Аспиликуэта Сесар•Карраско Янник65' (Лино Сэмуел (65') •Льоренте Маркос46' (Ривас Пабло Барриос (46') •Де Пауль Родриго80' (Рикельме Родриго (80') •Лемар Тома64' (Ньигес Сауль (64') •Гризманн Антуан•Депай Мемфис64' (Мората Альваро (64')
20 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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