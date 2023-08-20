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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голевые передачи Гюндогана и Левандовски позволили «Барселоне» перебороть «Кадис»

20 Августа 2023 • 22:33 Комментировать (6)
Барселона
2:0
Кадис
окончен

«Барселона» и «Кадис» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч второго тура Ла Лиги состоялся 20 августа на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона2:0Кадис
(1:0) Педри82'  
(2:0) Торрес Ферран90'  
Тер Штеген Марк-Андре  26'Кунде ЖюльКристенсен Андреас 79' (Роберто Серхи ( 79') Де Йонг Френки  26'Ямаль Ламин 85' (Торрес Ферран ( 85') Бальде Алехандро 69' (Фати Ансу ( 69') Ромеу Ориоль 79' (Гарсия Эрик ( 79') Гюндоган ИлкайГави  45' 68' (Эззалзули Абде ( 68') Педри  73'Левандовски Роберт
Запасные: Касадо МаркАстралага АндерКочен ДиегоЛопес Фермин
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес ФалиЭрнандес Хави V  90'Алехо Иван  14' 68' (Собрино Рубен ( 68') Алькарас РубенСан Эметерио Феде  45' 68' (Мачис Дарвин ( 68') Рамос Кристофер 86' (Мари Хосе ( 86') Рохер Марти 86' (Негредо Альваро ( 86') Алекс Фернандес 86' (Осмаич Милутин ( 86')
Запасные: Пирес ЛукасДе ла Роса Хосе АнтониоХиль ДавидБастида АльвароМбайе МамадуСальдуа Хосеба
20 августа.

 

Небольшие кадровые проблемы накрыли «Барселону» перед матчем с «Кадисом», Мышечные травмы у Араухо и Мартинеса, дисквалифицирован Рафинья. Хави, который тоже был удалён в матче первого тура, однако обладает неплохой глубиной состава. На скамейке запасных мы увидели Эрика Гарсию, Серхи Роберто, Феррана Торреса и Ансу Фати. Зато в основе красовался Ламин Ямаль, место в центре обороны занял Френки Де Йонг. Вот такие интересные задумки Хави.

«Кадис» моментально был прижат к воротам, и уже на пятой минуте «Барселона» могла бы бить пенальти. Ламин Ямаль на правом фланге обыграл Хави Эрнандеса (да, да) и упал в противоборстве с защитником. Толчок действительно был, кажется, если бы Ямаль не стал дорисовывать слегка, рефери решился бы назначить пенальти. «Барселона» вроде нагнетала давление, а вроде и владела стерильно. Моменты возникали редко и натужно.

Кроме чрезмерной активности Ямала выделялся Левандовски. Выиграл много мячей, однажды затылком пытался забить, перекинув голкипера, но Ледесма остался на линии и удар парировал. Раз «Барселона» не создавала моменты, то эту функцию решил взять на себя «Кадис». Точнее, Марти Рохер, который обокрал Бальде и вышел на рандеву с тер Штегеном. Вот только переиграть немецкого голкипера не так просто, он умудрился плечом удар парировать.

«Барселона» ответила только во втором тайме. Опять активный Ямаль справа вошёл в штрафную площадь и пробил. Ледесма отразил на Левандовски, но затем совместно с защитниками не дал пробить Роберту. А затем Илкай Гюндоган отметился классной подачей от угла поля, да такой, что невысокий Гави смог пробить по дуге. Ледесма провожал мяч взглядом, но тот попал в перекладину и вернулся в поле. Появлялись моменты у «Барселоны», однако не хватало конкретики. А время шло.

Первые замены Хави сделал только на 69-й минуте. Направлены они были на усиление атаки: Абде вышел вместо Бальде, а Фати вместо Гави. Каждый из вышедших более нацелен на атаку, чем заменённый. Но моментов у «Барселоны» больше не стало, даже поубавилось остроты. Прошло ещё 10 минут и Хави решил добавить опыта, выпустив Роберто и Гарсию. А «Кадис» постепенно вжался в свою штрафную площадь и стал ждать финального свистка.

Но не дождался. Точнее, дождался, но уже с другим счётом. Илкай Гюндоган подобрался к дуге штрафной площади и мягким «черпачком» вскрыл оборону. На мяч выскочил Педри, в падении пробивший-таки Ледесму – 1:0. Вымучила «Барселона» победу, а затем прорвало. Роберт Левандовски сделал даже два ассиста, но Фати после его прострела забивал из офсайда, а Ферран Торрес реализовал чистый выход один на один, убежав практически с центра поля – 2:0.

Есть первые голы и первая победа «Барселоны» в этом сезоне.

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Барселона Кадис
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Bartimeus
20 Августа 2023 в 22:44
Очень слабо пока Барса смотрится, полупешком всё. Никаких передач в одно касание, забеганий, пасов на ход и вразрез - одни идиотские черпачки и навесы, 80-90% из которых неточны и бесполезны. Лева нулевой, хоть и голевую в конце скинул. Торрес браво, думал запорет) Ямал слабо, боится ошибок наделать. Абде и Фати усилили игру, не намного, но этого хватило, чтобы мяч быстрее стал ходить перед штрафной соперника, да и соперник как раз подустал. Гюндогану спасибо за передачу, классная, но хочется побольше остроты от него. Как и от Гави с Педри. В обороне не совсем надежно, де Йонг пытался и атаку разгонять и дефить - получилось не очень, часто не успевал назад. Фланги не работали вообще, хотя в первом тайме Бальде пытался нагнетать.
Тяжелейшая победа, молодцы, что смогли дожать.
Шарипов Тахир
20 Августа 2023 в 22:39
Три очка взяли. Но вопросов по игре ох как много! С учетом того как укрепляется Реал Мадрид, можно предположить, что прошлогодней прогулки в ЛаЛиге уже не будет!
Sergey999
20 Августа 2023 в 22:51
А как Мадрид укрепляется?? Судя по вчерашней игре там полный разброд и шатание.
Bartimeus
20 Августа 2023 в 23:12
Тоже хреново по игре? Ну у Барсы прям беда в атаке+оборона ненадежна. у Реала хотяб если кому индивидуально вытаскивать матчи, в Барсе пока такого не заметно.
Sergey999
20 Августа 2023 в 23:22
Этих индивидуалистов мало. Атака слабовата.
pol-black
20 Августа 2023 в 22:39
мог повториться хетафе, но Кадис был всё же не так груб и быдловат, как хамы из хетафе. молодёжь выступила неплохо, Ламин и Абде понравились. Педри бы поменьше болтать, как и Гави. Гюндогану все ноги поотбивали. Торрес хоть и забил, но кандидат на продажу однозначно.
всех cules - с первой победой в сезоне!
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