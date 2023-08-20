Голевые передачи Гюндогана и Левандовски позволили «Барселоне» перебороть «Кадис»

«Барселона» и «Кадис» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч второго тура Ла Лиги состоялся 20 августа на стадионе «Олимпико».

Небольшие кадровые проблемы накрыли «Барселону» перед матчем с «Кадисом», Мышечные травмы у Араухо и Мартинеса, дисквалифицирован Рафинья. Хави, который тоже был удалён в матче первого тура, однако обладает неплохой глубиной состава. На скамейке запасных мы увидели Эрика Гарсию, Серхи Роберто, Феррана Торреса и Ансу Фати. Зато в основе красовался Ламин Ямаль, место в центре обороны занял Френки Де Йонг. Вот такие интересные задумки Хави.

«Кадис» моментально был прижат к воротам, и уже на пятой минуте «Барселона» могла бы бить пенальти. Ламин Ямаль на правом фланге обыграл Хави Эрнандеса (да, да) и упал в противоборстве с защитником. Толчок действительно был, кажется, если бы Ямаль не стал дорисовывать слегка, рефери решился бы назначить пенальти. «Барселона» вроде нагнетала давление, а вроде и владела стерильно. Моменты возникали редко и натужно.

Кроме чрезмерной активности Ямала выделялся Левандовски. Выиграл много мячей, однажды затылком пытался забить, перекинув голкипера, но Ледесма остался на линии и удар парировал. Раз «Барселона» не создавала моменты, то эту функцию решил взять на себя «Кадис». Точнее, Марти Рохер, который обокрал Бальде и вышел на рандеву с тер Штегеном. Вот только переиграть немецкого голкипера не так просто, он умудрился плечом удар парировать.

«Барселона» ответила только во втором тайме. Опять активный Ямаль справа вошёл в штрафную площадь и пробил. Ледесма отразил на Левандовски, но затем совместно с защитниками не дал пробить Роберту. А затем Илкай Гюндоган отметился классной подачей от угла поля, да такой, что невысокий Гави смог пробить по дуге. Ледесма провожал мяч взглядом, но тот попал в перекладину и вернулся в поле. Появлялись моменты у «Барселоны», однако не хватало конкретики. А время шло.

Первые замены Хави сделал только на 69-й минуте. Направлены они были на усиление атаки: Абде вышел вместо Бальде, а Фати вместо Гави. Каждый из вышедших более нацелен на атаку, чем заменённый. Но моментов у «Барселоны» больше не стало, даже поубавилось остроты. Прошло ещё 10 минут и Хави решил добавить опыта, выпустив Роберто и Гарсию. А «Кадис» постепенно вжался в свою штрафную площадь и стал ждать финального свистка.

Но не дождался. Точнее, дождался, но уже с другим счётом. Илкай Гюндоган подобрался к дуге штрафной площади и мягким «черпачком» вскрыл оборону. На мяч выскочил Педри, в падении пробивший-таки Ледесму – 1:0. Вымучила «Барселона» победу, а затем прорвало. Роберт Левандовски сделал даже два ассиста, но Фати после его прострела забивал из офсайда, а Ферран Торрес реализовал чистый выход один на один, убежав практически с центра поля – 2:0.

Есть первые голы и первая победа «Барселоны» в этом сезоне.