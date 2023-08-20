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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» устроила для «Хетафе» разгром

20 Августа 2023 • 22:08 Комментировать (1)
Жирона
3:0
Хетафе
окончен

«Жирона» и «Хетафе» боролись за первую победу в новом сезоне Ла Лиги. Хозяева реже соперника били по воротам, но всё время в створ. Уже на 12-й минуте Янгель Эррера ударом головой открыл счет, а ВАР засчитал гол, несмотря на отмашку лайнсмена. После перерыва Кристиан Стуани удвоил счет ударом с лета.  Он же вскоре оформил дубль, уверенно сыграв по отскоку мяча.

3:0, первая победа «Жироны» в новом сезоне.

Протокол игры  
Жирона3:0Хетафе
(1:0) Эррера Янгель12'  
(2:0) Стуани Кристиан56'  
(3:0) Стуани Кристиан65'  
Гассанига Пауло  45'Мартинес Арнау 90' (Бернардо Эспиноса ( 90') Блинд ДэйлиДавид ЛопесГутьеррес МигельГарсия АлешЦыганков ВикторЭррера Янгель 90' (Selvi Oya ( 90') Мартин Иван  62' 85' (Торре Пабло ( 85') Савио III 72' (Фернандес Валери ( 72') Стуани Кристиан 72' (Довбик Артём ( 72')
Запасные: Коуто ЯнХуанпе ХуанХуан Карлос МартинВальехо МануФуйдиас ТониIker Almena
Сория ДавидДамиан Суарес 89' (Ривера Горка ( 89') Дуарте Домингуш  90'Митрович Стефан  29' 60' (Лосано Энтони ( 60') Альварес ГастонМаксимович НеманьяДьене Даконам  50'Иглесиас ХуанАленья Карлес 67' (Гарсия Санти ( 67') Майораль Борха  28' 60' (Порту Кристиан ( 60') Латаса Хуан  7'
Запасные: Альдерете ОмарАнхилери ФабрисиоБенито ХорхеФузато Даниэл
20 августа. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Комментарии (1)
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pol-black
20 Августа 2023 в 22:40
отомстили землячки!
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Хетафе Хетафе
3
0
2.75 3.05 2.85
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Барселона Барселона
Кадис Кадис
2
0
1.24 6.40 14.00
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Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
0
0
3.15 3.25 2.40
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