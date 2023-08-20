«Жирона» устроила для «Хетафе» разгром

«Жирона» и «Хетафе» боролись за первую победу в новом сезоне Ла Лиги. Хозяева реже соперника били по воротам, но всё время в створ. Уже на 12-й минуте Янгель Эррера ударом головой открыл счет, а ВАР засчитал гол, несмотря на отмашку лайнсмена. После перерыва Кристиан Стуани удвоил счет ударом с лета. Он же вскоре оформил дубль, уверенно сыграв по отскоку мяча.
3:0, первая победа «Жироны» в новом сезоне.
Протокол игры
|(1:0) Эррера Янгель12'
|(2:0) Стуани Кристиан56'
|(3:0) Стуани Кристиан65'
Гассанига Пауло• 45'Мартинес Арнау90' (Бернардо Эспиноса (90') •Блинд Дэйли•Давид Лопес•Гутьеррес Мигель•Гарсия Алеш•Цыганков Виктор•Эррера Янгель90' (Selvi Oya (90') •Мартин Иван 62'85' (Торре Пабло (85') •Савио III72' (Фернандес Валери (72') •Стуани Кристиан72' (Довбик Артём (72')
Сория Давид•Дамиан Суарес89' (Ривера Горка (89') •Дуарте Домингуш• 90'Митрович Стефан 29'60' (Лосано Энтони (60') •Альварес Гастон•Максимович Неманья•Дьене Даконам• 50'Иглесиас Хуан•Аленья Карлес67' (Гарсия Санти (67') •Майораль Борха 28'60' (Порту Кристиан (60') •Латаса Хуан 7'
20 августа. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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