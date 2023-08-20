«Жирона» устроила для «Хетафе» разгром

«Жирона» и «Хетафе» боролись за первую победу в новом сезоне Ла Лиги. Хозяева реже соперника били по воротам, но всё время в створ. Уже на 12-й минуте Янгель Эррера ударом головой открыл счет, а ВАР засчитал гол, несмотря на отмашку лайнсмена. После перерыва Кристиан Стуани удвоил счет ударом с лета. Он же вскоре оформил дубль, уверенно сыграв по отскоку мяча.

3:0, первая победа «Жироны» в новом сезоне.