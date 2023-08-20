Ямал – самый молодой игрок, вышедший в старте на матч Ла Лиги в 21-м веке

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, который выходил на поле в стартовом составе в любом из матчей 21 века. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, на домашнюю игру против «Кадиса» вундеркинд каталонцев вышел в возрасте 16 лет и 38 дней.

Прежним рекордсменом турнира был Фабрис Олинга. В 2012 году он вышел в старте в составе «Малаги» в возрасте 16 лет и 112 дней.

Напомним, что за матчем «Барселоны» и «Кадиса» можно следить в формате текстовой трансляции. Её проводит портал LiveResult.ru.