Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямал – самый молодой игрок, вышедший в старте на матч Ла Лиги в 21-м веке

20 Августа 2023 • 20:54 Комментировать
Барселона
0:0
Кадис
1 1.25 X 5.90 2 12.00
2-й тайм

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги, который выходил на поле в стартовом составе в любом из матчей 21 века. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, на домашнюю игру против «Кадиса» вундеркинд каталонцев вышел в возрасте 16 лет и 38 дней.

Прежним рекордсменом турнира был Фабрис Олинга. В 2012 году он вышел в старте в составе «Малаги» в возрасте 16 лет и 112 дней.

Напомним, что за матчем «Барселоны» и «Кадиса» можно следить в формате текстовой трансляции. Её проводит портал LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА КАДИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
104 мин
Жирона Жирона
Хетафе Хетафе
3
0
2.75 3.05 2.85
Видео
74 мин
Барселона Барселона
Кадис Кадис
0
0
1.24 6.40 14.00
Видео
20.08.23 в 22:30
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
3.15 3.25 2.40
Видео
21.08.23 в 20:00
Алавес Алавес
Севилья Севилья
3.75 3.25 2.15
Видео
21.08.23 в 22:30
Гранада Гранада
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.75 3.15 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
20:54 · Испания. Ла Лига
Ямал – самый молодой игрок, вышедший в старте на матч Ла Лиги в 21-м веке
20:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 4
19:36 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» раскрыли сумму трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад»
19:26 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»
18:46 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» показал первые моменты Захаряна в клубе видео
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира
16:22 · Испания. Ла Лига
​Беллингем высказался на тему камбэков «Реала»
15:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» отреагировала на рекорд Месси
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» подписала нападающего из «Брентфорда» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен грандам АПЛ 3
15:26 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелена на топ-игрока «Баварии»
15:20 · Испания. Ла Лига
Бышовец: «У меня нет сомнений в качествах Захаряна»
14:05 · Испания. Ла Лига
Захарян проводит первую тренировку за «Реал Сосьедад»
13:50 · Испания. Ла Лига
Каряка: «У Захаряна есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад»
13:48 · Нидерланды. Эредивизие
Защитник «Барселоны» Дест перейдёт в ПСВ на правах аренды 1 слухи
Все новости
Рекомендуем