​«Барселона» объявила состав на матч с «Кадисом»

В воскресенье вечером «Барселона» будет принимать «Кадис» в рамках второго тура испанской Ла Лиги. Рулевой каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Тер Штеген, Кунде, Кристенсен, Бальде, Ромеу, де Йонг, Педри, Гави, Гюндоган, Ямал, Левандовски.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Кадисом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в стартовом туре Ла Лиги «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» - матч завершился со счётом 0:0.