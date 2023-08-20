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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал Сосьедад» показал первые моменты Захаряна в клубе видео

20 Августа 2023 • 18:46 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Клуб Ла Лиги опубликовал в видео, показав в нём первые моменты 20-летнего россиянина после трансфера, в том числе кадры с первой тренировки. 

 

После двух сыгранных матчей нового чемпионата Испании «Реал Сосьедад» имеет два набранных очка в своём активе. Команда сыграла вничью сначала с «Жироной» (1:1), а затем и с «Сельтой» (1:1).

Следующий матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Лас-Пальмаса» на выезде.

Отметим, что «Реал Сосьедад» будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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