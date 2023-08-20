​Беллингем высказался на тему камбэков «Реала»

В субботу вечером «Реал» добился волевой победы в гостях у «Альмерии» (3:1) в матче второго тура чемпионата Испании. Полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем стал автором дубля. После игры он дал комментарий для клубной пресс-службы.

«Я часто видел камбэки «Реала» по телевизору. Помню, я думал: «Они не смогут этого сделать». Но им это удавалось. Теперь я сам переживаю это. Здесь всегда царит спокойствие, никогда не чувствуешь, что проиграешь. Сегодня я смотрел на лица партнёров и не видел панических взглядов. Благодаря этому опыту мы перевернули игру», - сказал Беллингем.

Следующий матч «Реал» проведёт 25 августа – против «Сельты».