​«Барселона» отреагировала на рекорд Месси

«Интер Майами» с Лионелем Месси стал победителем Кубка лиг. В финальном матче команда Херардо Мартино обыграла «Нэшвилл» по пенальти после ничьей 1:1.

Завоевав 44-й трофей в карьере, Месси стал самым титулованным футболистом в истории. «Барселона» поздравила своего экс-футболиста с этим достижением.

«Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом всех времён. 44 трофея. Гордимся тем, что являемся частью этой невероятной истории», - говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

В субботу вечером «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Кадиса». Не пропустите текстовую трансляцию.