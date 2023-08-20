Бышовец: «У меня нет сомнений в качествах Захаряна»

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о переходе полузащитника сборной России Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«У меня нет сомнений в качествах Захаряна. Посмотрим, как у него получится», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Реал Сосьедад» официально объявил о подписании 20-летнего футболиста, который был приобретен у «Динамо».

За два тура «Реал Сосьедад» набрал два очка в чемпионате Испании. В следующем туре новая команда Захаряна встретится с «Лас-Пальмасом». Матч пройдет 25 августа и начнется в 19:30 по мск.

Стоит отметить, что именно эта игра может стать дебютной для российского футболиста в составе «Реал Сосьедада».