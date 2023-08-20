«Реал» готовит предложение по Мбаппе – названа сумма

Нападающий Килиан Мбаппе ещё может перебраться из «ПСЖ» в «Реал» этим летом. Как сообщает Bild, в мадридском клубе планируют сделать предложение по трансферу Мбаппе ближе к закрытию окна – возможно, не раньше 29 или 30 августа.

Направив предложение поздно, «Реал» хочет избежать затяжных переговоров и оказать давление на «ПСЖ». По данным источника, мадридцы предложат за Мбаппе 120 миллионов евро.

Ранее Мбаппе был восстановлен в первой команде «ПСЖ», хотя он так и не продлил контракт. Действующее трудовое соглашение звёздного форварда истекает в конце июня 2024 года. Поговаривают, что Килиан может продлить контракт ещё на год. В таком случае «Реалу» не будет смысла ждать сезон, ведь следующим летом клубу тоже придётся платить за игрока. Впрочем, Мбаппе не раз говорил о желании провести сезон 2023/2024 в Париже. Будем следить за новостями.

Мбаппе посоветовал «ПСЖ» подписать звёздного форварда