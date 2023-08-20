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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе посоветовал «ПСЖ» подписать звёздного форварда слухи

20 Августа 2023 • 14:11 Комментировать (1)

«ПСЖ» ещё не завершил работу по комплектованию состава команды. Как сообщает PSG Reporter, форвард Килиан Мбаппе посоветовал руководителям клуба подписать Антуана Гризманна из «Атлетико».

Отмечается, что Гризманн не исключает вариант с возвращением в родную Францию. Это может произойти до закрытия летнего трансферного окна.

Выкупить 32-летнего Антуана Гризманна у «Атлетико» можно за 25 миллионов евро. Такой пункт прописан в действующем контракте футболиста.

Стоит сказать, что всю свою профессиональную карьеру Гризманн проводит в Испании. В академию «Реал Сосьедада» француз попал ещё в 14 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Антуан Гризманн Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
20 Августа 2023 в 15:12
25 за Гризманна - очень дёшево.
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