«ПСЖ» ещё не завершил работу по комплектованию состава команды. Как сообщает PSG Reporter, форвард Килиан Мбаппе посоветовал руководителям клуба подписать Антуана Гризманна из «Атлетико».

Отмечается, что Гризманн не исключает вариант с возвращением в родную Францию. Это может произойти до закрытия летнего трансферного окна.

Выкупить 32-летнего Антуана Гризманна у «Атлетико» можно за 25 миллионов евро. Такой пункт прописан в действующем контракте футболиста.

Стоит сказать, что всю свою профессиональную карьеру Гризманн проводит в Испании. В академию «Реал Сосьедада» француз попал ещё в 14 лет.