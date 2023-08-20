Российский полузащитник Арсен Захарян проводит первую тренировку за «Реал Сосьедад», об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

«Да, Арсен проводит свою первую тренировку сегодня утром в 12:00», - рассказала пресс-служба в разговоре с «РИА Новости».

Напомним, что сан-себастьянский клуб вчера, 19 августа, объявил о переходе 20-летнего атакующего полузащитника из московского «Динамо» за 13 миллионов евро.

Захарян заключил долгосрочный контракт с «Реал Сосьедадом», который рассчитан до лета 2029 года.

В пяти играх за «Динамо» в этом сезоне Захарян отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.