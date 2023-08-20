Каряка: «У Захаряна есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Каряка поделился мнением о переходе экс-полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По мнению эксперта, российский футболист обладает всеми необходимыми качества для того, чтобы успешно выступать за испанский клуб.

«Думаю, у Захаряна получится в Испании. У него есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад». Понятно, что ему в начале будет нужна поддержка тренера, команды, но, думаю, всё будет нормально», — приводит Каряки «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ближайший матч «Реал Сосьедада» запланирован на 25 августа. Соперником новой команды Захаряна станет «Лас-Пальмас».