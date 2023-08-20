Селюк: «Если бы не сложилось с «Реал Сосьедадом», Захарян бы пошёл в другой испанский клуб»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в каталонскую «Барселону» минувшей зимой.

«Испанские клубы были заинтересованы в Захаряне. Если бы не сложилось с «Реал Сосьедадом», он бы пошел в другой испанский клуб. Не менее значимый, а может, даже и лучше для Захаряна», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Накануне было объявлено о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин заключил с клубом долгосрочный контракт до лета 2029 года. Сумма сделки составила около 12 млн евро.