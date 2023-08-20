​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны» против «Кадиса»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч между «Барселоной» и «Кадисом». Команды сыграют в воскресенье вечером во втором туре чемпионата Испании.

По мнению Уткина, «Барселона» уверенно обыграет «Кадис». Журналист предлагает ставить на победу команды Хави с форой (-1,5) или даже (-2).

«Барселону» обидели в матче с «Хетафе» - показали три красные карточки, в том числе тренеру Хави, не дали выиграть. У «Барселоны» есть ощущение обиженности. «Кадис» не самый сильный соперник, поэтому я думаю, что «Барселона» даст волю чувствам», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

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