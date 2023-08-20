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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны» против «Кадиса»

20 Августа 2023 • 13:15 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.50 2 15.00
Через 6 ч. 7 мин.

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч между «Барселоной» и «Кадисом». Команды сыграют в воскресенье вечером во втором туре чемпионата Испании.

По мнению Уткина, «Барселона» уверенно обыграет «Кадис». Журналист предлагает ставить на победу команды Хави с форой (-1,5) или даже (-2).

«Барселону» обидели в матче с «Хетафе» - показали три красные карточки, в том числе тренеру Хави, не дали выиграть. У «Барселоны» есть ощущение обиженности. «Кадис» не самый сильный соперник, поэтому я думаю, что «Барселона» даст волю чувствам», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Не пропустите трансляцию матча «Барселона» - «Хетафе» в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кадис Василий Уткин
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БАРСЕЛОНА КАДИС
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