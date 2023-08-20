«Барселона» хотела подписать игрока сборной России - есть доказательство

Каталонская «Барселона» хотела подписать полузащитника сборной России Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. Однако сделка не состоялась из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых», сообщается в телеграм-канале «Грант».

О серьезности намерений «Барсы» свидетельствует обращение к Захаряну от главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса.

«Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?», - сказал специалист.

В субботу, 19 августа, Захарян перешел в другой испанский клуб – «Реал Сосьедад». 20-летний игрок подписал долгосрочный трудовой договор на шесть лет.