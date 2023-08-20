Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хотела подписать игрока сборной России - есть доказательство

20 Августа 2023 • 12:26 Комментировать

Каталонская «Барселона» хотела подписать полузащитника сборной России Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно. Однако сделка не состоялась из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых», сообщается в телеграм-канале «Грант».

О серьезности намерений «Барсы» свидетельствует обращение к Захаряну от главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса.

«Привет, Арсен! Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь в «Барселоне»! Ок?», - сказал специалист.

В субботу, 19 августа, Захарян перешел в другой испанский клуб – «Реал Сосьедад». 20-летний игрок подписал долгосрочный трудовой договор на шесть лет.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.08.23 в 20:00
Жирона Жирона
Хетафе Хетафе
2.75 3.05 2.85
Видео
20.08.23 в 20:30
Барселона Барселона
Кадис Кадис
1.24 6.40 14.00
Видео
20.08.23 в 22:30
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
3.15 3.25 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
12:27 · Испания. Ла Лига
​«Алавес» - «Севилья»: прогноз на матч чемпионата Испании – 21 августа 2023
11:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Захарян хотел играть именно в Испании»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Шунин прокомментировал трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Аршавин - о трансфере Захаряна: «Никто ему ковровую дорожку стелить не будет»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, что думает о трансфере Захаряна
09:01 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «В Испании Захарян ещё больше раскроет свой талант» 2
08:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал победу «Реала»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Захаряну подходит испанский чемпионат»
08:37 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт высказал мнение об уходе Захаряна из «Динамо»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Захарян попрощался с «Динамо»
04:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» пропустил свой самый быстрый выездной гол в Ла Лиге с 2015 года
02:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбыла из борьбы за 18-летнюю восходящую звезду
02:20 · Испания. Ла Лига
Педри назвал игрока «Барселоны», с которым общается меньше всех
01:59 · Англия. Премьер-лига
Триппьер: «Страшно подумать, насколько хорош Беллингем для своих лет»
00:33 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» забил два быстрых гола «Осасуне»
Все новости
Рекомендуем