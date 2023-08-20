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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал победу «Реала»

20 Августа 2023 • 08:55 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча второго тура Ла Лиги против «Альмерии». «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 3:1.

«Соперник поймал нас первой своей контратакой, все было выполнено безукоризненно. Но мы не теряли контроль над игрой и постепенно взвинчивали темп. «Реал» имел много моментов, команда показала отличное движение по полю. У нас большое разнообразие в игре, это помогает создавать моменты. Лунин хорошо сыграл, я доверяю ему», - передает слова итальянского тренера пресс-служба клуба.

«Реал» набрал шесть баллов и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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