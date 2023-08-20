Анчелотти прокомментировал победу «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча второго тура Ла Лиги против «Альмерии». «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 3:1.

«Соперник поймал нас первой своей контратакой, все было выполнено безукоризненно. Но мы не теряли контроль над игрой и постепенно взвинчивали темп. «Реал» имел много моментов, команда показала отличное движение по полю. У нас большое разнообразие в игре, это помогает создавать моменты. Лунин хорошо сыграл, я доверяю ему», - передает слова итальянского тренера пресс-служба клуба.

«Реал» набрал шесть баллов и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.