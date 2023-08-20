Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» пропустил свой самый быстрый выездной гол в Ла Лиге с 2015 года

20 Августа 2023 • 04:17 Комментировать
Альмерия
1:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» съездил во втором туре испанского чемпионата в гости к «Альмерии», где предсказуемо разжился тремя очками. Однако первыми в этом поединке забили как раз хозяева - и так получилось, что случилось это на 142-й секунде игры, или на второй минуте 22 секунде.

Как оказалось, столь рано в испанском чемпионате в гостевом матче «Реал» не пропускал с далекого января 2015 года. Тогда это случилось на 124-й секунде игры против «Кордобы».

В третьем туре чемпионата «Реалу» предстоит другой выезд - в Виго к «Сельте». Эта игра состоится уже в пятницу, двадцать пятого августа. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Альмерия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Атлетик Б Атлетик Б
0
2
100.00 19.00 1.02
Видео
20.08.23 в 20:00
Жирона Жирона
Хетафе Хетафе
2.75 3.05 2.85
Видео
20.08.23 в 20:30
Барселона Барселона
Кадис Кадис
1.24 6.40 14.00
Видео
20.08.23 в 22:30
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
3.15 3.25 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
04:17 · Испания. Ла Лига
«Реал» пропустил свой самый быстрый выездной гол в Ла Лиге с 2015 года
02:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбыла из борьбы за 18-летнюю восходящую звезду
02:20 · Испания. Ла Лига
Педри назвал игрока «Барселоны», с которым общается меньше всех
01:59 · Англия. Премьер-лига
Триппьер: «Страшно подумать, насколько хорош Беллингем для своих лет»
00:33 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» забил два быстрых гола «Осасуне»
00:18 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Я стал в десять раз лучше, чем в прошлом году»
19 Августа
23:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался об игре Беллингема после его дубля
23:20 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался о своей связке с Беллингемом
23:03 · Испания. Ла Лига
Беллингем повторил достижение Снейдера
22:34 · Испания. Ла Лига
Дубль Беллингема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» 1
22:00 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:47 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реал Сосьедада»: «У Захаряна большое будущее»
21:39 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» впервые за более чем десять лет выиграла два стартовых матча чемпионата
21:14 · Испания. Ла Лига
Беллингем – самый молодой с 2007 года игрок, забивший в двух первых матчах Ла Лиги
20:27 · Испания. Ла Лига
Дмитрий Черышев дал совет Захаряну перед переходом в «Реал Сосьедад»
Все новости
Рекомендуем