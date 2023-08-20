«Реал» пропустил свой самый быстрый выездной гол в Ла Лиге с 2015 года

Мадридский «Реал» съездил во втором туре испанского чемпионата в гости к «Альмерии», где предсказуемо разжился тремя очками. Однако первыми в этом поединке забили как раз хозяева - и так получилось, что случилось это на 142-й секунде игры, или на второй минуте 22 секунде.

Как оказалось, столь рано в испанском чемпионате в гостевом матче «Реал» не пропускал с далекого января 2015 года. Тогда это случилось на 124-й секунде игры против «Кордобы».

В третьем туре чемпионата «Реалу» предстоит другой выезд - в Виго к «Сельте». Эта игра состоится уже в пятницу, двадцать пятого августа.