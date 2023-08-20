«Барселона» выбыла из борьбы за 18-летнюю восходящую звезду

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда не перейдёт в «Барселону» в текущее трансферное окно.

«Сине-гранатовые» не первый месяц занимаются поисками нового игрока на правый край обороны, и 18-летний испанец считался одним из приоритетных кандидатов в списке интересов каталонского гранда. Как информирует журналист Тони Хуанмарти, трансфер не состоится – «Барселона» окончательно выбыла из гонки за юным латералем.

По слухам, действующие чемпионы Ла Лиги были готовы предложить за Ивана Фреснеду 18 млн евро, 10 из которых – бонусы. «Вальядолид» не устроили такие условия.

В ближайшее время ряды «Барселоны» может пополнить другой правый защитник – Жоау Канселу из «Манчестер Сити».