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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри назвал игрока «Барселоны», с которым общается меньше всех

20 Августа 2023 • 02:20 Комментировать
Барселона
...
Кадис
1 1.20 X 6.50 2 15.00
Через 17 ч. 8 мин.

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о взаимоотношениях с товарищами по команде.

20-летний испанец признался, что в коллективе есть футболист, с которым ему трудно поддерживать связь: «С кем из одноклубников я общаюсь меньше всех? У меня хорошие отношения со всеми в «Барселоне», но реже всего я общаюсь с Серджино Дестом. Дело в том, что он мало говорит по-испански, а я – по-английски», – приводит Barca Universal слова Педри.

Серджино Дест перебрался в «Барселону» в 2020 году из «Аякса». В прошлом сезоне американец выступал за «Милан» на правах аренды. По многочисленным слухам, каталонский клуб готов расстаться с 22-летним латералем до закрытия трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест Педри
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