Педри назвал игрока «Барселоны», с которым общается меньше всех

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о взаимоотношениях с товарищами по команде.

20-летний испанец признался, что в коллективе есть футболист, с которым ему трудно поддерживать связь: «С кем из одноклубников я общаюсь меньше всех? У меня хорошие отношения со всеми в «Барселоне», но реже всего я общаюсь с Серджино Дестом. Дело в том, что он мало говорит по-испански, а я – по-английски», – приводит Barca Universal слова Педри.

Серджино Дест перебрался в «Барселону» в 2020 году из «Аякса». В прошлом сезоне американец выступал за «Милан» на правах аренды. По многочисленным слухам, каталонский клуб готов расстаться с 22-летним латералем до закрытия трансферного окна.