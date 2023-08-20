«Атлетик» забил два быстрых гола «Осасуне»

«Атлетик» из Бильбао реабилитировался за поражение в первом туре от мадридского «Реала» со счетом 0:2 - баски с таким же счетом переиграли в гостях «Осасуну», забив два быстрых мяча. Сперва отличился Иньяки Уильямс, после чего Горка Гурусета забил второй мяч, причем Уильямс в этом случае выступил ассистентом.

В третьем туре «Атлетик» примет дома «Бетис».