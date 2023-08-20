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«Атлетик» забил два быстрых гола «Осасуне»

20 Августа 2023 • 00:33 Комментировать
Осасуна
0:2
Атлетик Б
окончен

«Атлетик» из Бильбао реабилитировался за поражение в первом туре от мадридского «Реала» со счетом 0:2 - баски с таким же счетом переиграли в гостях «Осасуну», забив два быстрых мяча. Сперва отличился Иньяки Уильямс, после чего Горка Гурусета забил второй мяч, причем Уильямс в этом случае выступил ассистентом.

В третьем туре «Атлетик» примет дома «Бетис». 

Протокол игры  
Осасуна0:2Атлетик Б
  11'Уильямс Иньяки (0:1)
  20'Гурусета Горка (0:2)
Айтор ФернандесПенья РубенКатена АлехандроГарсия Давид III  59'Мохика ХоанМонкайола ХонТорро Лукас 60' (Арнаис Хосе ( 60') Орос Аймар 74' (Гарсия Рауль ( 74') Гарсия Рубен 61' (Авила Эсекьель ( 61'  90') Будимир АнтеГомес Мойсес 84' (Ибаньес Пабло ( 84')
Запасные: Аресо ХесусЭррера СерхиоКруз ХуанУнаи ГарсияВидаль НачоМартинес Хавьер IIЭррандо ХорхеМуньос Икер
Унай Симон  90'Де Маркос Оскар 34' (Лекуе Иньиго ( 34'  38') Вивиан ДаниэльПаредес АйторГарсия Иманол 84' (Гарсия Рауль ( 84') Весга МикельРуис Иньиго  71'Уильямс Иньяки 84' (Прадос Беньят ( 84') Сансет Ойян  47'  59'Уильямс Нико 65' (Беренгер Алекс ( 65') Гурусета Горка 65' (Эррера Андер ( 65')
Запасные: Unai EguiluzАгирреcабала ХуленМартон ХавьерВильялибре АсьерМуньяин ИкерMalcom AresГомес Унаи
19 августа. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетик Бильбао
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