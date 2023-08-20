«Атлетик» забил два быстрых гола «Осасуне»

«Атлетик» из Бильбао реабилитировался за поражение в первом туре от мадридского «Реала» со счетом 0:2 - баски с таким же счетом переиграли в гостях «Осасуну», забив два быстрых мяча. Сперва отличился Иньяки Уильямс, после чего Горка Гурусета забил второй мяч, причем Уильямс в этом случае выступил ассистентом.
В третьем туре «Атлетик» примет дома «Бетис».
Протокол игры
|11'Уильямс Иньяки (0:1)
|20'Гурусета Горка (0:2)
Айтор Фернандес•Пенья Рубен•Катена Алехандро•Гарсия Давид III• 59'Мохика Хоан•Монкайола Хон•Торро Лукас60' (Арнаис Хосе (60') •Орос Аймар74' (Гарсия Рауль (74') •Гарсия Рубен61' (Авила Эсекьель (61') • 90'Будимир Анте•Гомес Мойсес84' (Ибаньес Пабло (84')
Унай Симон• 90'Де Маркос Оскар34' (Лекуе Иньиго (34') • 38'Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Гарсия Иманол84' (Гарсия Рауль (84') •Весга Микель•Руис Иньиго• 71'Уильямс Иньяки84' (Прадос Беньят (84') •Сансет Ойян 47'• 59'Уильямс Нико65' (Беренгер Алекс (65') •Гурусета Горка65' (Эррера Андер (65')
19 августа. Стадион "Эль-Садар".
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