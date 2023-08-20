Беллингем: «Я стал в десять раз лучше, чем в прошлом году»

Хавбек мадридского «Реала» пообщался с журналистами после успеха в матче с «Альмерией» (3:1).

20-летний игрок напрямую поучаствовал во всех забитых мячах «сливочных»: англичанин забил сам на 19-й и 60-й минутах, а на 73-й ассистировал Винисиусу Жуниору. Примечательно, что на 3-й минуте счёт открыла «Альмерия».

«Я многому научился, играя с такими одноклубниками. Сейчас я в десять раз лучше, чем в прошлом году.

Волевые победы – это ДНК «Реала». Я часто видел это по телевизору, ещё когда был мал, и мне всегда казалось, что это будет происходить снова и снова. Теперь, когда я здесь, я вижу всё изнутри – в «Реале» никто никогда не паникует. Мы всегда возвращаемся», – цитирует Madrid Xtra Беллингема.