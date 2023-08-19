Анчелотти высказался об игре Беллингема после его дубля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает об успехах полузащитника Джуда Беллингема.

В активе англичанина, успевшего отыграть всего два официальных матча за «Реал», уже четыре результативных действия. В сегодняшнем матче против «Альмерии» 20-летний хавбек поучаствовал во всех голах «Реала», став автором двух забитых мячей и результативной передачи.

«У Беллингема особый характер, он очень зрел как личность, что помогает ему быстро адаптироваться к новой лиге и нашему стилю. Пребывание в Германии помогло ему стать сильнее», – цитирует издание Sport итальянского наставника.