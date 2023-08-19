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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался об игре Беллингема после его дубля

19 Августа 2023 • 23:59 Комментировать
Альмерия
1:3
Реал Мадрид
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает об успехах полузащитника Джуда Беллингема.

В активе англичанина, успевшего отыграть всего два официальных матча за «Реал», уже четыре результативных действия. В сегодняшнем матче против «Альмерии» 20-летний хавбек поучаствовал во всех голах «Реала», став автором двух забитых мячей и результативной передачи.

«У Беллингема особый характер, он очень зрел как личность, что помогает ему быстро адаптироваться к новой лиге и нашему стилю. Пребывание в Германии помогло ему стать сильнее», – цитирует издание Sport итальянского наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем
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