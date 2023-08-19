Винисиус высказался о своей связке с Беллингемом

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что думает о своём дуэте с Джудом Беллингемом.

В субботнем матче второго тура Ла Лиги против «Альмерии» англичанин отметился двумя забитыми мячами и результативным пасом на Винисиуса. Встреча завершилась со счётом 3:1, и после финального свистка бразилец поделился мыслями о взаимодействии с 20-летним новичком команды: «Надеюсь, с Беллингемом я смогу образовать такую же эффективную связку, как ранее с Каримом Бензема», – цитирует Madrid Zone Винисиуса.

Джуд Беллингем стал игроком «Реала» в июле, перебравшись из дортмундской «Боруссии». Незадолго до этого Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Иттихадом».