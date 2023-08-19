Беллингем повторил достижение Снейдера

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем впечатляюще начал мадридский этап карьеры.

20-летний игрок отметился двумя забитыми мячами и результативной передачей в субботнем матче против «Альмерии» (3:1), а неделей ранее поразил ворота «Атлетика» (2:0). Как отмечает Opta, Беллингем – лишь третий с начала 21 века футболист, записавший на свой счёт четыре результативных действия в двух стартовых матчах Ла Лиги. Прежде это удавалось экс-хавбеку «сливочных» Уэсли Снейдеру (в 2007 году), а также Муниру Эль-Хамдауи (2013).

Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии».