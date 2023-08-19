Дубль Беллингема помог «Реалу» обыграть «Альмерию»

«Альмерия» и мадридский «Реал» порадовали болельщиков открытым футболом в матче второго тура Ла Лиги. У гостей был ощутимый перевес только в контроле мяча, но за счет мастерства была добыта очередная победа. Уже на третьей минуте Серхио Аррибас от линии вратарской здорово пробил головой - 1:0. В ответ Джуд Беллингем на грани офсайда переправил мяч в цель. На 45-й минуте гости раскатали мяч до верного, и Тони Кроос направил мяч под правую штангу, но ВАР подсказал судье, что был фол - 1:1 после первого тайма. Кроос и Беллингем в итоге соорудили победный гол. Тони навесил, и Джуд головой поразил ближний угол ворот. Беллингем вдобавок покатил мяч под голевой удар Винисиуса с линии штрафной - 3:1.

«Реал» набрал шесть очков и лидирует вместе с «Валенсией», «Альмерия» пока без баллов.