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Тренер «Реал Сосьедада»: «У Захаряна большое будущее»

19 Августа 2023 • 21:47 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о трансфере российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо».

«У Захаряна большое будущее. Это великий футболист, который поможет нашей команде. Если он будет хорошо выглядеть на тренировках, то сможет дебютировать в игре в «Лас-Пальмасом», — цитирует тренера Marca.

Сегодня, 19 августа, «Реал Сосьедад» официально объявил о подписании трудового соглашения с 20-летним хавбеком. Контракт Захаряна с новым клубом рассчитан до 2029 года.

За два тура «Реал Сосьедад» набрал два очка и на данный момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре команда Альгуасиля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом». Матч состоится 25 августа и начнется в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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