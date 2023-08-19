Тренер «Реал Сосьедада»: «У Захаряна большое будущее»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о трансфере российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо».
«У Захаряна большое будущее. Это великий футболист, который поможет нашей команде. Если он будет хорошо выглядеть на тренировках, то сможет дебютировать в игре в «Лас-Пальмасом», — цитирует тренера Marca.
Сегодня, 19 августа, «Реал Сосьедад» официально объявил о подписании трудового соглашения с 20-летним хавбеком. Контракт Захаряна с новым клубом рассчитан до 2029 года.
За два тура «Реал Сосьедад» набрал два очка и на данный момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.
В следующем туре команда Альгуасиля сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом». Матч состоится 25 августа и начнется в 19:30 по мск.
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