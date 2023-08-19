«Валенсия» впервые за более чем десять лет выиграла два стартовых матча чемпионата

Свет в конце туннеля намечается для «Валенсии» - команда выиграла свой первый матч в новом сезоне, обыграв «Севилью» на ее поле, а затем и второй, это случилось в игре против «Лас-Пальмаса», открывавшей второй тур чемпионата.

Как оказалось, в последний раз «Валенсия» побеждала в двух стартовых матчах чемпионата в далеком уже 2011 году. Тогда «летучие мыши» сперва обыграли «Расинг» из Сантандера, а затем справились с мадридским «Атлетико», заняв по итогам того сезона третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

В следующем туре «Валенсия» на своем поле примет «Осасуну».