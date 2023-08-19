Беллингем – самый молодой с 2007 года игрок, забивший в двух первых матчах Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем снова отметился забитым мячом.

В первом туре 20-летний англичанин поразил ворота «Атлетика» Бильбао (2:0), а в сегодняшней встрече огорчил «Альмерию», забив, таким образом, второй гол в двух поединках за «сливочных». По данным Opta, Беллингем – второй самый молодой в 21 веке игрок, забивший в обоих дебютных матчах Ли Лиги. Только Маркель Сусаета (19 лет и 275 дней, 2007 год) делал это в ещё более юном возрасте, чем нынешний хавбек «Реала».

Следить за ходом встречи «Альмерия» – «Реал» Мадрид можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая трансляция.