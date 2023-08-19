Дмитрий Черышев дал совет Захаряну перед переходом в «Реал Сосьедад»

Наставник андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев оценил переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Этот клуб больше подходит ему, чем он клубу. «Реал Сосьедад» мог найти и другого футболиста. Он очень много приобретёт, играя в этой команде», — заявил экс-футболист сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». Черышев посоветовал бывшему хавбеку «Динамо» как можно больше отдаваться футболу и выучить испанский язык. Также эксперт отметил, что вокруг переезда Арсена не было ажиотажа за пределами Сан-Себастьяна.

Напомним, что Арсен Захарян прошёл медицинский осмотр в «Реал Сосьедаде». Сообщается, что за трансфер 20-летнего полузащитника российской сборной «Динамо» получит 12 миллионов евро.